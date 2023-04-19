Спикер от ЯНАО Сергей Ямкин сохранил пост в совете президента

20 апреля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Сергей Ямкин сохранил пост в Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин остался на посту в совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ. Об этом сообщили в окружном заксо. «Сергей Ямкин сохранил пост в Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Совет возглавил Владимир Путин, его заместителем и председателем президиума Совета назначен Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Власти разделили состав совета на 3 части — федеральную, региональную и муниципальную. Уточняется, что в региональную вошли руководители 11 регионов страны, среди которых ДНР и ЛНР. Кроме того, там числятся 8 спикеров региональных парламентов, в том числе Сергей Ямкин. Ранее сообщалось, что Ямкина переизбрали в совет при президенте РФ. Это было в августе 2022 года.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин остался на посту в совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ. Об этом сообщили в окружном заксо. «Сергей Ямкин сохранил пост в Совете по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Совет возглавил Владимир Путин, его заместителем и председателем президиума Совета назначен Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Власти разделили состав совета на 3 части — федеральную, региональную и муниципальную. Уточняется, что в региональную вошли руководители 11 регионов страны, среди которых ДНР и ЛНР. Кроме того, там числятся 8 спикеров региональных парламентов, в том числе Сергей Ямкин. Ранее сообщалось, что Ямкина переизбрали в совет при президенте РФ. Это было в августе 2022 года.