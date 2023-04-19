Фаворита в борьбе за кресло спикера гордумы Тюмени отметили в Совфеде

Глава Тюменского района Светлана Иванова получила благодарность от Совета Федерации. Чиновницу, которой прочат пост спикера гордумы Тюмени, отметили 20 апреля на заседании Тюменской облдумы, которое транслировалось онлайн.
«Объявить благодарность Совета Федерации Ивановой Светлане Владимировне, главе Тюменского муниципального района», — говорится в постановлении верхней палаты российского парламента. Награду Ивановой вручил на заседании облдумы тюменский сенатор Павел Тараканов.
Ранее агентство писало, что Иванова заменит в новом созыве гордумы Тюмени Евгения Заболотного, который уже официально отказался от участия в выборах. В администрации Тюменского района и ЕР эту информацию пока не комментируют. Выборы назначены на 10 сентября.
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