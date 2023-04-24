Востоковед Котков раскрыл, какой сигнал посол Китая послал Западу

Востоковед Котков назвал сигналом заявление посла КНР Лу Шае о принадлежности Крыма России

24 апреля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Заявление китайского дипломата может быть его личным мнением, считает Котков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление посла КНР во Франции Лу Шае может являться намеком на то, что Пекин поддержит воссоединение России и Крыма, если Запад продолжит давить на Китай. Об этом рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. «Ни один китайский дипломат просто так ничего не скажет, это такой сигнал: „Если вы будете продолжать обкладывать нас кольцом из враждебных и нестабильных государств, продолжать вводить санкции далее, мы можем пересмотреть свою позицию“. Здесь, скорее, вопрос к нам, а не к Китаю. КНР во внешней политике довольно последовательна, оно признает границы государств бывшего СССР. Замечу, что Китай так и не признал воссоединение Крыма с Россией», — передает слова Коткова «Ридус». По его словам, заявление диплота из Китая может быть объяснено властями КНР, как субъективное мнение. Потому что политика Китая позиционирует себя, как уважение всех стран бывшего Советского Союза. Ранее китайский дипломат заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Из-за чего на политика из КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата во Франции. Далее посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шае, где он высказался о принадлежности Крыма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление посла КНР во Франции Лу Шае может являться намеком на то, что Пекин поддержит воссоединение России и Крыма, если Запад продолжит давить на Китай. Об этом рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. «Ни один китайский дипломат просто так ничего не скажет, это такой сигнал: „Если вы будете продолжать обкладывать нас кольцом из враждебных и нестабильных государств, продолжать вводить санкции далее, мы можем пересмотреть свою позицию“. Здесь, скорее, вопрос к нам, а не к Китаю. КНР во внешней политике довольно последовательна, оно признает границы государств бывшего СССР. Замечу, что Китай так и не признал воссоединение Крыма с Россией», — передает слова Коткова «Ридус». По его словам, заявление диплота из Китая может быть объяснено властями КНР, как субъективное мнение. Потому что политика Китая позиционирует себя, как уважение всех стран бывшего Советского Союза. Ранее китайский дипломат заявил, что Крым изначально был российским, а потом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев подарил его Украине. Из-за чего на политика из КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата во Франции. Далее посольство Китая во Франции удалило интервью посла Лю Шае, где он высказался о принадлежности Крыма.