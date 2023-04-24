24 апреля 2023

Мэр из ЯНАО анонсировал увеличение количества техники для уборки снега

Глава Нового Уренгоя Воронов: уборку снега контролирую лично
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Мытищи, снег, уборка снега, трактор, зима, жкх, ковш
В Новом Уренгое увеличат количество снегоуборочной техники Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) планируется увеличить количество техники для уборки снега. Об этом сообщил мэр Андрей Воронов, отметив, что лично контролирует работу подрядчиков.

«Работаем над тем, чтобы уборкой [снега] занималось не только наше муниципальное предприятие. Летом посмотрим, скорее всего придем к выводу, что понадобится дополнительное привлечение сторонних организаций к уборке города. <…> Занимаемся закупкой новой техники. <…> Подрядчики работают везде: сам выезжаю, проверяю, в том числе в выходные и в ночные смены», — рассказал Воронов. Трансляция прямого эфира велась на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас к уборке дополнительно привлечены три компании. Воронов отметил, что одномоментно увеличить количество техники на улицах города невозможно, работа идет постепенно. Мэр поблагодарил горожан за помощь — жители Нового Уренгоя активно пишут о проблемных местах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Салехарде острая ситуация с уборкой снега сложилась в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Мэр окружной столицы Алексей Титовский лично проверил городские улицы.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) планируется увеличить количество техники для уборки снега. Об этом сообщил мэр Андрей Воронов, отметив, что лично контролирует работу подрядчиков. «Работаем над тем, чтобы уборкой [снега] занималось не только наше муниципальное предприятие. Летом посмотрим, скорее всего придем к выводу, что понадобится дополнительное привлечение сторонних организаций к уборке города. <…> Занимаемся закупкой новой техники. <…> Подрядчики работают везде: сам выезжаю, проверяю, в том числе в выходные и в ночные смены», — рассказал Воронов. Трансляция прямого эфира велась на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». Сейчас к уборке дополнительно привлечены три компании. Воронов отметил, что одномоментно увеличить количество техники на улицах города невозможно, работа идет постепенно. Мэр поблагодарил горожан за помощь — жители Нового Уренгоя активно пишут о проблемных местах в соцсетях. Ранее сообщалось, что в Салехарде острая ситуация с уборкой снега сложилась в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Мэр окружной столицы Алексей Титовский лично проверил городские улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...