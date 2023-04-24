Мэр из ЯНАО анонсировал увеличение количества техники для уборки снега

В Новом Уренгое (ЯНАО) планируется увеличить количество техники для уборки снега. Об этом сообщил мэр Андрей Воронов, отметив, что лично контролирует работу подрядчиков.
«Работаем над тем, чтобы уборкой [снега] занималось не только наше муниципальное предприятие. Летом посмотрим, скорее всего придем к выводу, что понадобится дополнительное привлечение сторонних организаций к уборке города. <…> Занимаемся закупкой новой техники. <…> Подрядчики работают везде: сам выезжаю, проверяю, в том числе в выходные и в ночные смены», — рассказал Воронов. Трансляция прямого эфира велась на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас к уборке дополнительно привлечены три компании. Воронов отметил, что одномоментно увеличить количество техники на улицах города невозможно, работа идет постепенно. Мэр поблагодарил горожан за помощь — жители Нового Уренгоя активно пишут о проблемных местах в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Салехарде острая ситуация с уборкой снега сложилась в микрорайонах Брусничный и Первомайский. Мэр окружной столицы Алексей Титовский лично проверил городские улицы.
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