Уральский генерал приедет в Пермь ради двух целей

Глава управления МВД на транспорте по УрФО Востриков приедет в Пермь по рабочим вопросам

Востриков приедет в Пермь 27 апреля Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пермь с визитом посетит глава управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу Александр Востриков. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах.

«Генерал Востриков приедет в Пермь 27 апреля. Официальной причиной его поездки называется поздравление Дмитрия Сысоева, который с осени 2022 года работал с приставкой „и.о“ и избавился от нее лишь несколько дней назад», — сообщают собеседники агентства.

По информации других источников в силовых структурах, есть и негласная причина визита — Востриков должен будет оценить новое здание для пермского линейного отдела, куда в ближайшее время должны перебраться его подчиненные. «Если здание ему не понравится, то придется искать что-то новое, а подходящих локаций не так много», — отмечают собеседники агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермского линейного отдела МВД на транспорте. На момент публикации материала ответ не поступил.