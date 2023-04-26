Уральский генерал приедет в Пермь ради двух целей

Глава управления МВД на транспорте по УрФО Востриков приедет в Пермь по рабочим вопросам
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал МВД Алтынов. Тюмень, ручка в руке
Востриков приедет в Пермь 27 апреля Фото:

Пермь с визитом посетит глава управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу Александр Востриков. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах.

«Генерал Востриков приедет в Пермь 27 апреля. Официальной причиной его поездки называется поздравление Дмитрия Сысоева, который с осени 2022 года работал с приставкой „и.о“ и избавился от нее лишь несколько дней назад», — сообщают собеседники агентства.

По информации других источников в силовых структурах, есть и негласная причина визита — Востриков должен будет оценить новое здание для пермского линейного отдела, куда в ближайшее время должны перебраться его подчиненные. «Если здание ему не понравится, то придется искать что-то новое, а подходящих локаций не так много», — отмечают собеседники агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермского линейного отдела МВД на транспорте. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Пермь с визитом посетит глава управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу Александр Востриков. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах. «Генерал Востриков приедет в Пермь 27 апреля. Официальной причиной его поездки называется поздравление Дмитрия Сысоева, который с осени 2022 года работал с приставкой „и.о“ и избавился от нее лишь несколько дней назад», — сообщают собеседники агентства. По информации других источников в силовых структурах, есть и негласная причина визита — Востриков должен будет оценить новое здание для пермского линейного отдела, куда в ближайшее время должны перебраться его подчиненные. «Если здание ему не понравится, то придется искать что-то новое, а подходящих локаций не так много», — отмечают собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Пермского линейного отдела МВД на транспорте. На момент публикации материала ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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