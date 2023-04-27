Барецкий пожаловался на бардак в замке Пугачевой

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Стас Барецкий остался недоволен не заправленной кроватью в доме Аллы Пугачевой Фото:

Режиссер, шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий остался недоволен беспорядком в замке певицы Аллы Пугачевой, который он купил 26 апреля. Об этом сообщил сам Барецкий.

«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Барецкий Пятому Каналу.

Шоумен заявил, что доволен покупкой, хоть замок и напоминает бункерное помещение. «Теперь в замке идеальные условия для обустройства крематория и морга», — сказал Барецкий.

Ранее Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Шоумен рассказал, что хочет сделать из помещения морг и крематорий. По его словам, замок был куплен за 450 миллионов рублей.

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Режиссер, шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий остался недоволен беспорядком в замке певицы Аллы Пугачевой, который он купил 26 апреля. Об этом сообщил сам Барецкий. «Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Барецкий Пятому Каналу. Шоумен заявил, что доволен покупкой, хоть замок и напоминает бункерное помещение. «Теперь в замке идеальные условия для обустройства крематория и морга», — сказал Барецкий. Ранее Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Шоумен рассказал, что хочет сделать из помещения морг и крематорий. По его словам, замок был куплен за 450 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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