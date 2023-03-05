Пугачева почти полностью разорвала связи с Россией

Певица Алла Пугачева нашла покупателя на свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов, которой лично знаком с примадонной. Таким образом, она практически разорвала все связи с российской стороной.
«Сейчас в особняке никто не живет, он под надежной охраной и по-прежнему выставлен на продажу. Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 миллиард рублей», — сказал Сергей Дворцов в интервью «Комсомольской правде».
Ранее стало известно, что Пугачева покинула Россию и перебралась в Израиль. Позже СМИ сообщили, что певица выставила на продажу замок за один миллиард рублей, напоминает A42.Ru. Также она ликвидировала свою компанию в РФ. После отъезда в Израиль, примадонна инициировала ликвидацию фирмы «АБП», специализировавшейся на шоу-бизнесе, передает «Ридус».
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!