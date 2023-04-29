В Тюменской области в районе поселка Яр 30 апреля произошло возгорание построек на территории частных земельных участков. Об этом сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» — «Паблик Тюмень».
«Звонок в дежурную часть поступил в начале первого часа. В поселке загорелись надворные постройки, общей площадью 40 квадратных метров», — говорится в публикации.
Отмечается, что на место пожара приехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Тюменской области, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном доме. В тушении возгорания задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.
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