В поселке Яр Тюменской области загорелись надворные постройки. Фото

В поселке Яр Тюменской области загорелись надворные постройки. Фото

30 апреля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

О пострадавших от пожара не сообщается Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в районе поселка Яр 30 апреля произошло возгорание построек на территории частных земельных участков. Об этом сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» — «Паблик Тюмень». «Звонок в дежурную часть поступил в начале первого часа. В поселке загорелись надворные постройки, общей площадью 40 квадратных метров», — говорится в публикации. Отмечается, что на место пожара приехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном доме. В тушении возгорания задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.

В Тюменской области в районе поселка Яр 30 апреля произошло возгорание построек на территории частных земельных участков. Об этом сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» — «Паблик Тюмень». «Звонок в дежурную часть поступил в начале первого часа. В поселке загорелись надворные постройки, общей площадью 40 квадратных метров», — говорится в публикации. Отмечается, что на место пожара приехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном доме. В тушении возгорания задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.