29 апреля 2023
28 апреля 2023

В поселке Яр Тюменской области загорелись надворные постройки. Фото

В поселке Яр Тюменской области загорелись надворные постройки. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Бачелино, пожары. Тюмень, последствия пожара, пожар в деревне, бачелино
О пострадавших от пожара не сообщается Фото:

В Тюменской области в районе поселка Яр 30 апреля произошло возгорание построек на территории частных земельных участков. Об этом сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» — «Паблик Тюмень».

«Звонок в дежурную часть поступил в начале первого часа. В поселке загорелись надворные постройки, общей площадью 40 квадратных метров», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место пожара приехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Тюменской области, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном доме. В тушении возгорания задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.

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В Тюменской области в районе поселка Яр 30 апреля произошло возгорание построек на территории частных земельных участков. Об этом сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» — «Паблик Тюмень». «Звонок в дежурную часть поступил в начале первого часа. В поселке загорелись надворные постройки, общей площадью 40 квадратных метров», — говорится в публикации. Отмечается, что на место пожара приехали 4 единицы техники и 12 сотрудников МЧС. На данный момент пожар ликвидирован. О причинах возгорания не уточняется. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Тюменской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном доме. В тушении возгорания задействовали 35 человек и 11 единиц техники ГУ МЧС по региону.
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