Бизнес-эксперт раскрыл, как россиян обманывают при планировании отпуска

Бизнес-эксперт Журавлев: мошенники используют фальшивые сайты для обмана туристов
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, табло вылета
Для обмана туристов мошенники используют фальшивые сайты, считает Журавлев Фото:

Фейковые турагентства для обмана россиян создают фальшивые сайты и аккаунты в соцсетях, имитируя деятельность настоящих туроператоров. Это самая популярная схема обмана у злоумышленников, рассказал бизнес-эксперт Николай Журавлев.

«Они могут использовать украденные или измененные названия и логотипы, а также публиковать фотографии и отзывы, которые не имеют отношения к реальным турам. Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники», — передает слова Николая Журавлева «Газета.ру».

Чтобы не попасть на уловки мошенников, эксперт рекомендует проверять отзывы на сторонних сайтах и тематических форумах. Также важно, чтобы на сайте турагентства был раздел с контактной информацией и необходимыми документами, добавил Журавлев. Кроме этого, при планировании отпуска лучше избегать слишком выгодных предложений и внимательно изучать договор.

Ранее URA.RU сообщало, что в число 20 популярных направлений для летнего отпуска россиян вошли Москва, Казань, Калининград и Махачкала. По данным сервиса по бронированию жилья для отпуска, такие направления раньше не пользовались спросом в это время года.

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Фейковые турагентства для обмана россиян создают фальшивые сайты и аккаунты в соцсетях, имитируя деятельность настоящих туроператоров. Это самая популярная схема обмана у злоумышленников, рассказал бизнес-эксперт Николай Журавлев. «Они могут использовать украденные или измененные названия и логотипы, а также публиковать фотографии и отзывы, которые не имеют отношения к реальным турам. Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники», — передает слова Николая Журавлева «Газета.ру». Чтобы не попасть на уловки мошенников, эксперт рекомендует проверять отзывы на сторонних сайтах и тематических форумах. Также важно, чтобы на сайте турагентства был раздел с контактной информацией и необходимыми документами, добавил Журавлев. Кроме этого, при планировании отпуска лучше избегать слишком выгодных предложений и внимательно изучать договор. Ранее URA.RU сообщало, что в число 20 популярных направлений для летнего отпуска россиян вошли Москва, Казань, Калининград и Махачкала. По данным сервиса по бронированию жилья для отпуска, такие направления раньше не пользовались спросом в это время года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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