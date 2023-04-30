Бизнес-эксперт раскрыл, как россиян обманывают при планировании отпуска

Фейковые турагентства для обмана россиян создают фальшивые сайты и аккаунты в соцсетях, имитируя деятельность настоящих туроператоров. Это самая популярная схема обмана у злоумышленников, рассказал бизнес-эксперт Николай Журавлев.
«Они могут использовать украденные или измененные названия и логотипы, а также публиковать фотографии и отзывы, которые не имеют отношения к реальным турам. Чтобы не стать жертвой обмана, проверяйте репутацию агентства через независимые источники», — передает слова Николая Журавлева «
Чтобы не попасть на уловки мошенников, эксперт рекомендует проверять отзывы на сторонних сайтах и тематических форумах. Также важно, чтобы на сайте турагентства был раздел с контактной информацией и необходимыми документами, добавил Журавлев. Кроме этого, при планировании отпуска лучше избегать слишком выгодных предложений и внимательно изучать договор.
Ранее URA.RU сообщало, что в число 20 популярных направлений для летнего отпуска россиян вошли Москва, Казань, Калининград и Махачкала. По данным сервиса по бронированию жилья для отпуска, такие направления раньше не пользовались спросом в это время года.
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