Тюменцы стали чаще оформлять кредиты

Тюменцы оформили в этом году больше кредитов, чем в прошлом на 7,7%

01 мая 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В этом году потребительских кредитов взяли больше, чем в 2022 году на 7,7% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области в первом квартале 2023 года оформили 39,6 тысяч потребительских кредитов, это больше, чем в первые три месяца 2022 года. Такие данные приводят эксперты Национального бюро кредитных историй. «В первом квартале этом году тюменцы 39,6 тысяч потребительских кредитов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году», — сообщают данные журналисты «Тюменской линии». Исходя из данных количество выданных потребительских кредитов в России в первом квартале этого года достигло уровня аналогичного периода 2022 года — 4 тысячи кредиторов. Также в числе регионов, где произошел наибольший рост — Ханты-Мансийский автономный округ — плюс 7,7%, Омская область — 6%. И наоборот, снижение до уровня минус 0,2% зафиксировано в Свердловской области. Жители этого уральского региона оформили 93,9 тысяч потребкредитов. Ранее Тюменская область заняла 19 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине заемщиков в прошлом году. А в 2021 году она заняла лишь 30 место, когда доля просроченных кредитов составляла 3,76% от общего числа.

Жители Тюменской области в первом квартале 2023 года оформили 39,6 тысяч потребительских кредитов, это больше, чем в первые три месяца 2022 года. Такие данные приводят эксперты Национального бюро кредитных историй. «В первом квартале этом году тюменцы 39,6 тысяч потребительских кредитов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году», — сообщают данные журналисты «Тюменской линии». Исходя из данных количество выданных потребительских кредитов в России в первом квартале этого года достигло уровня аналогичного периода 2022 года — 4 тысячи кредиторов. Также в числе регионов, где произошел наибольший рост — Ханты-Мансийский автономный округ — плюс 7,7%, Омская область — 6%. И наоборот, снижение до уровня минус 0,2% зафиксировано в Свердловской области. Жители этого уральского региона оформили 93,9 тысяч потребкредитов. Ранее Тюменская область заняла 19 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине заемщиков в прошлом году. А в 2021 году она заняла лишь 30 место, когда доля просроченных кредитов составляла 3,76% от общего числа.