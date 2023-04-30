Тюменцы стали чаще оформлять кредиты

Жители Тюменской области в первом квартале 2023 года оформили 39,6 тысяч потребительских кредитов, это больше, чем в первые три месяца 2022 года. Такие данные приводят эксперты Национального бюро кредитных историй.
«В первом квартале этом году тюменцы 39,6 тысяч потребительских кредитов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году», — сообщают данные журналисты «Тюменской линии». Исходя из данных количество выданных потребительских кредитов в России в первом квартале этого года достигло уровня аналогичного периода 2022 года — 4 тысячи кредиторов.
Также в числе регионов, где произошел наибольший рост — Ханты-Мансийский автономный округ — плюс 7,7%, Омская область — 6%. И наоборот, снижение до уровня минус 0,2% зафиксировано в Свердловской области. Жители этого уральского региона оформили 93,9 тысяч потребкредитов.
Ранее Тюменская область заняла 19 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине заемщиков в прошлом году. А в 2021 году она заняла лишь 30 место, когда доля просроченных кредитов составляла 3,76% от общего числа.
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