Западные страны лицемерно пытаются навредить России обучая террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Лживо заявляя о важности борьбы с терроризмом, Запад активно использует против России террористические и экстремистские организации, действуя методами, применявшимися им же в 1990-е годы на Северном Кавказе», сказал Патрушев в интервью с «Известиями». По его словам, спецслужбы Запада готовят террористов и диверсантов, чтобы они совершали преступления на территории России. Таким образом они пытаются подорвать конституционные устои РФ и напугать граждан страны.
По его мнению, в данном случае Запад активно использует сценарий при котором власти Великобритании присвоили золотой запас Российской империи. «При блокировании финансовых активов России англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией еще в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи», — заявил политик.
Ранее Патрушев заявил, что на Западе создали руководство по расколу России. В качестве примера он приводит структуры американского инвестора Джорджа Сороса. Он убежден, что США поставили себе цель разжечь конфликт вокруг РФ. Афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака считает, что следующая цель Вашингтона — ослабить Германию.
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