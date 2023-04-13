Патрушев: США пытаются втянуть граждан СНГ в конфликт на Украине

США пытаются втянуть граждан бывших советских республик в конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам безопасности на Северном Кавказе в Нальчике.
«Сейчас США снова стремятся разжечь конфликты вокруг России, оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в конфликт на Украине», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.
В январе Патрушев заявил, что страны НАТО не прекратят прокси-войну после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что члены альянса готовы прилагать дальнейшие усилия по затягиванию конфликта. Конец конфликта на Украине позволит Европе вернуться к стабильности, отметил секретарь Совета безопасности. Он подчеркнул, что Россия играет в этом решающую роль, передает RT.
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