Патрушев: США пытаются втянуть граждан СНГ в конфликт на Украине 13 апреля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + В США хотят разжечь дополнительный конфликт на границах с Россией, заявил Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пытаются втянуть граждан бывших советских республик в конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам безопасности на Северном Кавказе в Нальчике. «Сейчас США снова стремятся разжечь конфликты вокруг России, оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в конфликт на Украине», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. В январе Патрушев заявил, что страны НАТО не прекратят прокси-войну после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что члены альянса готовы прилагать дальнейшие усилия по затягиванию конфликта. Конец конфликта на Украине позволит Европе вернуться к стабильности, отметил секретарь Совета безопасности. Он подчеркнул, что Россия играет в этом решающую роль, передает RT. США пытаются втянуть граждан бывших советских республик в конфликт на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по вопросам безопасности на Северном Кавказе в Нальчике. «Сейчас США снова стремятся разжечь конфликты вокруг России, оказывают давление на государства из числа бывших советских республик, пытаясь втянуть их граждан в конфликт на Украине», — заявил Патрушев. Его слова приводит РИА Новости. В январе Патрушев заявил, что страны НАТО не прекратят прокси-войну после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что члены альянса готовы прилагать дальнейшие усилия по затягиванию конфликта. Конец конфликта на Украине позволит Европе вернуться к стабильности, отметил секретарь Совета безопасности. Он подчеркнул, что Россия играет в этом решающую роль, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям