В США обозначили новую цель Вашингтона после России

11 февраля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Американский политик Аджаму Барака назвал ФРГ второй после РФ целью США на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон намерен ослабить Германию — это его вторая цель в конфликте на Украине. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака. «Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Аджаму Барака в соцсети Twitter. Так он прокомментировал сведения о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал подрыв на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. Позже расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям стало подтверждением того, что США причастны к теракту на газопроводах. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически.

Вашингтон намерен ослабить Германию — это его вторая цель в конфликте на Украине. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака. «Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Аджаму Барака в соцсети Twitter. Так он прокомментировал сведения о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал подрыв на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. Позже расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям стало подтверждением того, что США причастны к теракту на газопроводах. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически.