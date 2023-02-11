В США обозначили новую цель Вашингтона после России

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Американский политик Аджаму Барака назвал ФРГ второй после РФ целью США на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон намерен ослабить Германию — это его вторая цель в конфликте на Украине. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака.

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Аджаму Барака в соцсети Twitter. Так он прокомментировал сведения о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал подрыв на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. Позже расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям стало подтверждением того, что США причастны к теракту на газопроводах. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически.

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Вашингтон намерен ослабить Германию — это его вторая цель в конфликте на Украине. Такое мнение высказал афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии зеленых Аджаму Барака. «Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Аджаму Барака в соцсети Twitter. Так он прокомментировал сведения о причастности США к диверсиям на «Северных потоках». Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал подрыв на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года. Позже расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям стало подтверждением того, что США причастны к теракту на газопроводах. По словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, власти США на протяжении пяти лет вели разговоры о необходимости добиться того, чтобы российские газопроводы «Северный поток — 2» никогда не смогли функционировать. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что отказ Вашингтона опровергнуть факты о причастности США к подрывам на трубопроводе, установит виновника автоматически.
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