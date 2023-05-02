Патрушев заявил, что на Западе создали руководство по расколу России

Американские фонды по заказу Госдепа и Пентагона создают руководство по расколу России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами под названием „Несостоявшееся государство: руководство по расколу России“. Они наспех написаны по заказу госдепартамента и минобороны США», — подчеркнул Николай Патрушев в интервью газете «Известия».
В качестве примера секретарь Совбеза приводит структуры американского инвестора Джорджа Сороса. По словам Патрушева, тот ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание провокационного, фейкового контента, направленного на дискредитацию России.
Ранее Патрушев заявлял, что США пытаются втянуть граждан СНГ в конфликт на Украине. По его словам, целью США является разжигание конфликта вокруг России.
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