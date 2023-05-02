02 мая 2023

Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей по газу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, экскурсия и эмоции Бориса Дубровского. На ЧТПЗ. Челябинск, газпром, чтпз, труба
Турция достигла с «Газпромом» соглашения по отсрочке части платежей Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с „Газпромом“ по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение», — рассказал министр в интервью телеканалу Haber Global. По его словам, соответствующие обсуждения прошли после повышения цен на газ в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения, сообщает RT. По данным агентства Bloomberg, Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года. В декабре 2022 года Москва и Анкара начали реализацию газового хаба. По словам президента РФ Владимира Путина, страна будет отправлять газ в третьи страны через Турцию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с „Газпромом“ по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение», — рассказал министр в интервью телеканалу Haber Global. По его словам, соответствующие обсуждения прошли после повышения цен на газ в октябре 2022 года. Ранее сообщалось, что Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения, сообщает RT. По данным агентства Bloomberg, Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года. В декабре 2022 года Москва и Анкара начали реализацию газового хаба. По словам президента РФ Владимира Путина, страна будет отправлять газ в третьи страны через Турцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...