Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей по газу

03 мая 2023 в 04:16 Размер текста - 17 +

Турция достигла с «Газпромом» соглашения по отсрочке части платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с „Газпромом“ по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение», — рассказал министр в интервью телеканалу Haber Global. По его словам, соответствующие обсуждения прошли после повышения цен на газ в октябре 2022 года. Ранее сообщалось, что Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения, сообщает RT. По данным агентства Bloomberg, Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года. В декабре 2022 года Москва и Анкара начали реализацию газового хаба. По словам президента РФ Владимира Путина, страна будет отправлять газ в третьи страны через Турцию.

Анкара достигла договоренности с «Газпромом» об отсрочке части платежей на российский газ. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с „Газпромом“ по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение», — рассказал министр в интервью телеканалу Haber Global. По его словам, соответствующие обсуждения прошли после повышения цен на газ в октябре 2022 года. Ранее сообщалось, что Турция продолжит закупки газа в России после начала использования нового месторождения, сообщает RT. По данным агентства Bloomberg, Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года. В декабре 2022 года Москва и Анкара начали реализацию газового хаба. По словам президента РФ Владимира Путина, страна будет отправлять газ в третьи страны через Турцию.