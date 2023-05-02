Пермяк взыскал с казны РФ 150 тысяч рублей за уголовное преследование

03 мая 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Изначально пермяк требовал взыскать 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми отсудил у правительства России 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Пермяка подозревали в незаконном приобретении наркотиков, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермяк просил взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как сообщается, ранее в отношении истца было возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств), но позже дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Пермяк находился под уголовным преследованием почти шесть месяцев, из-за чего он постоянно испытывал стресс и нервное напряжение, что сильно сказалось на его здоровье. После прекращение преследования истец обратился в суд с требованием компенсировать ущерб.

Житель Перми отсудил у правительства России 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Пермяка подозревали в незаконном приобретении наркотиков, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермяк просил взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Как сообщается, ранее в отношении истца было возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств), но позже дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Пермяк находился под уголовным преследованием почти шесть месяцев, из-за чего он постоянно испытывал стресс и нервное напряжение, что сильно сказалось на его здоровье. После прекращение преследования истец обратился в суд с требованием компенсировать ущерб.