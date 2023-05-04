В селе Успенка под Тюменью огонь уничтожил 13 домов. Фото

04 мая 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Дома стали жертвами верхового природного пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В селе Успенка Тюменского района из-за природного пожара огнем уничтожено 13 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. «4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки, повлекшие значительный материальный ущерб для граждан. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется», -рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела. «В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — заявили в СК. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Успенка Тюменского района из-за природного пожара огнем уничтожено 13 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. «4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки, повлекшие значительный материальный ущерб для граждан. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется», -рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела. «В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — заявили в СК.