В селе Успенка под Тюменью огонь уничтожил 13 домов. Фото

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Пожар в Успенке. Тюмень
Дома стали жертвами верхового природного пожара Фото:
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В селе Успенка Тюменского района из-за природного пожара огнем уничтожено 13 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области.

«4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки, повлекшие значительный материальный ущерб для граждан. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется», -рассказали в ведомстве.

Следователи начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела. «В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — заявили в СК.

Пожар в Успенке. Тюмень
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
Фото:

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В селе Успенка Тюменского района из-за природного пожара огнем уничтожено 13 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области. «4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки, повлекшие значительный материальный ущерб для граждан. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется», -рассказали в ведомстве. Следователи начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела. «В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — заявили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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