В селе Успенка Тюменского района из-за природного пожара огнем уничтожено 13 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в управлении СК РФ по Тюменской области.
«4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе Успенка Тюменского района в настоящее время огнем уничтожено тринадцать жилых домов, а также хозяйственные постройки, повлекшие значительный материальный ущерб для граждан. На данный момент погибших и пострадавших в результате пожара не имеется», -рассказали в ведомстве.
Следователи начали проверку на предмет возбуждения уголовного дела. «В рамках процессуальной проверки следователями СКР будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», — заявили в СК.
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