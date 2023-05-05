В Харьковской области заявили о стягивании сил ВСУ в регионе

Глава ВГА Ганчев: ВСУ накапливают силы в Харьковской области
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ВСУ стягивают силы на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали скапливать личный состав на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей, что там преобладают именно наемники из других стран. <…> Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — заявил Виталий Ганчев, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что солдаты ВСУ размещаются в жилых домах.

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Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях

В конце апреля министр обороны Украины Резников объявил, что войска ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. По его словам, украинские отряды ждут приказа командования, сообщает RT. Российская авиация способна остановить наступление Украины на восток. По данным Nesweek, российская авиация, включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали скапливать личный состав на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. «Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей, что там преобладают именно наемники из других стран. <…> Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — заявил Виталий Ганчев, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что солдаты ВСУ размещаются в жилых домах. В конце апреля министр обороны Украины Резников объявил, что войска ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. По его словам, украинские отряды ждут приказа командования, сообщает RT. Российская авиация способна остановить наступление Украины на восток. По данным Nesweek, российская авиация, включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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