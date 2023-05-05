В Харьковской области заявили о стягивании сил ВСУ в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали скапливать личный состав на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей, что там преобладают именно наемники из других стран. <…> Очевидно, что интерес в этом совсем не миротворческий», — заявил Виталий Ганчев, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что солдаты ВСУ размещаются в жилых домах.
В конце апреля министр обороны Украины Резников объявил, что войска ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. По его словам, украинские отряды ждут приказа командования, сообщает RT. Российская авиация способна остановить наступление Украины на восток. По данным Nesweek, российская авиация, включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.
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