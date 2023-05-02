CNN: украинский солдат подтвердил готовность к контрнаступлению 03 мая 2023 в 00:13 Размер текста - 17 + ВСУ завершили пополнение вооружения для наступления, сообщил украинский боец Артур Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) готовы к долгожданному контрнаступлению. Об том заявил украинский боец по имени Артур. «Мы [Украина] готовы и давно ждали контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов <…> У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении», — рассказал Артур, его слова передает американский телеканал CNN . При этом он признался, что некоторые его сослуживцы не верят в успех наступления. Он отметил, что Украина завершила пополнение вооружения для наступления. «Танки и HIMARS должны выполнять эту работу», — добавил он. Ранее готовность ВСУ к контрнаступлению также подтвердил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. При этом, он усомнился в успехе Киева, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Politico. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News допустил, что Украина намерена начать наступательные операции с 8 мая, передает «Национальная служба новостей». По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад вынудит Киев начать атаку для отработки военной помощи. Военнослужащие Украины (ВСУ) готовы к долгожданному контрнаступлению. Об том заявил украинский боец по имени Артур. «Мы [Украина] готовы и давно ждали контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов <…> У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении», — рассказал Артур, его слова передает американский телеканал CNN. При этом он признался, что некоторые его сослуживцы не верят в успех наступления. Он отметил, что Украина завершила пополнение вооружения для наступления. «Танки и HIMARS должны выполнять эту работу», — добавил он. Ранее готовность ВСУ к контрнаступлению также подтвердил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. При этом, он усомнился в успехе Киева, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Politico. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News допустил, что Украина намерена начать наступательные операции с 8 мая, передает «Национальная служба новостей». По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад вынудит Киев начать атаку для отработки военной помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям