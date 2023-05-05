Бывший серый кардинал тюменской политики вновь появился на публике

Бывший вице-губернатор Сарычев появился на публике спустя несколько месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев впервые за несколько месяцев появился на публике. Вместе с тюменскими випами он посетил праздничный концерт ко Дню Победы.

На мероприятии Сарычев предпочел сидеть не с губернатором Моором, а с еще одним ветераном тюменской политики, депутатом облдумы Натальей Шевчик.

Сергей Сарычев работал в правительстве Тюменской области 30 лет. В 2022 году, покинув власть, он устроился на топ-должность в холдинг «Сибур»