Бывший серый кардинал тюменской политики вновь появился на публике

Бывший вице-губернатор Сарычев появился на публике спустя несколько месяцев
Бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев впервые за несколько месяцев появился на публике. Вместе с тюменскими випами он посетил праздничный концерт ко Дню Победы.
На мероприятии Сарычев предпочел сидеть не с губернатором Моором, а с еще одним ветераном тюменской политики, депутатом облдумы Натальей Шевчик.
Сергей Сарычев работал в правительстве Тюменской области 30 лет. В 2022 году, покинув власть, он устроился на топ-должность в холдинг «Сибур»
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