Бывший серый кардинал тюменской политики вновь появился на публике

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, сарычев сергей
Бывший вице-губернатор Сарычев появился на публике спустя несколько месяцев Фото:

Бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев впервые за несколько месяцев появился на публике. Вместе с тюменскими випами он посетил праздничный концерт ко Дню Победы.

На мероприятии Сарычев предпочел сидеть не с губернатором Моором, а с еще одним ветераном тюменской политики, депутатом облдумы Натальей Шевчик.

Сергей Сарычев работал в правительстве Тюменской области 30 лет. В 2022 году, покинув власть, он устроился на топ-должность в холдинг «Сибур»

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Бывший серый кардинал тюменской политики Сарычев впервые за несколько месяцев появился на публике. Вместе с тюменскими випами он посетил праздничный концерт ко Дню Победы. На мероприятии Сарычев предпочел сидеть не с губернатором Моором, а с еще одним ветераном тюменской политики, депутатом облдумы Натальей Шевчик. Сергей Сарычев работал в правительстве Тюменской области 30 лет. В 2022 году, покинув власть, он устроился на топ-должность в холдинг «Сибур»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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