Милада, Асим, Умар: какие необычные имена дали детям тюменцы

В топ популярных имен попали Александр и Анна
Жители Тюменской области в этом году назвали детей такими редкими именами, как Милада, Айзере, Абубакр, Асим. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.
«Редкие имена детей в Тюменской области в 2025 году. Женские имена — Айзере, Сафия, Раяна, Милада, Яна. Мужские — Умар, Бронислав, Мустафа, Асим, Абубакр», — указано на портале.
В топ популярных имен попали Александр и Анна. В 2024 году самыми необычными именами для детей стали Асенат, Алтынай, Геворг, Ильхам, Бунедбек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!