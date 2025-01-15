15 января 2025

Милада, Асим, Умар: какие необычные имена дали детям тюменцы

Тюменцы назвали своих детей Миладой и Абубакром
© Служба новостей «URA.RU»
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В топ популярных имен попали Александр и Анна
В топ популярных имен попали Александр и Анна Фото:

Жители Тюменской области в этом году назвали детей такими редкими именами, как Милада, Айзере, Абубакр, Асим. Такие данные указаны в реестре ЗАГС.

«Редкие имена детей в Тюменской области в 2025 году. Женские имена — Айзере, Сафия, Раяна, Милада, Яна. Мужские — Умар, Бронислав, Мустафа, Асим, Абубакр», — указано на портале.

В топ популярных имен попали Александр и Анна. В 2024 году самыми необычными именами для детей стали Асенат, Алтынай, Геворг, Ильхам, Бунедбек.

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Жители Тюменской области в этом году назвали детей такими редкими именами, как Милада, Айзере, Абубакр, Асим. Такие данные указаны в реестре ЗАГС. « Редкие имена детей в Тюменской области в 2025 году. Женские имена — Айзере, Сафия, Раяна,  Милада, Яна. Мужские — Умар, Бронислав, Мустафа, Асим,  Абубакр», — указано на портале. В топ популярных имен попали Александр и Анна. В 2024 году самыми необычными именами для детей стали Асенат, Алтынай, Геворг, Ильхам,  Бунедбек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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