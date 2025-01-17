Автобус с туристами из РФ влетел в цементовоз в Шри-Ланке, есть пострадавшие

Ada Derana: в Шри-Ланке автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком
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В Шри-Ланке автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на полной скорости
В Шри-Ланке автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком на полной скорости Фото:

В Шри-Ланке (Южная Азия) автобус с иностранными туристами столкнулся с цементовозом. Водитель погиб на месте, 19 пассажиров получили ранения. Причем в автобусе находились и россияне, передают журналисты.

«Автобус, перевозивший группу иностранных туристов, столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. В результате погиб водитель автобуса, а около 19 туристов получили ранения», — пишет издание Ada Derana.

Отмечается, что именно водитель автобуса на полной скорости врезался в заднюю часть грузовика. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Тангалле. Само ДТП произошло между городом Белиатте и деревней Апарекка, недалеко от Тангалле.

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В Шри-Ланке (Южная Азия) автобус с иностранными туристами столкнулся с цементовозом. Водитель погиб на месте, 19 пассажиров получили ранения. Причем в автобусе находились и россияне, передают журналисты. «Автобус, перевозивший группу иностранных туристов, столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. В результате погиб водитель автобуса, а около 19 туристов получили ранения», — пишет издание Ada Derana. Отмечается, что именно водитель автобуса на полной скорости врезался в заднюю часть грузовика. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Тангалле. Само ДТП произошло между городом Белиатте и деревней Апарекка, недалеко от Тангалле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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