Россияне начали массово скупать антидепрессанты

В 2024 году российские потребители активно покупали антидепрессанты, что связано с ростом тревожности после начала военного конфликта на Украине. Из-за высокого спроса в аптеках периодически исчезают популярные препараты, такие как «Золофт». Об этом сообщает «Коммерсант».
«В 2024 году российские потребители покупали антидепрессанты гораздо активнее, чем два года назад. Тогда продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности после начала военного конфликта на Украине», — говорится на сайте издания. Отмечается, что в результате высокого спроса некоторые популярные антидепрессанты периодически исчезают с полок аптек. Например, с начала этого года наблюдается дефицит «Золофта», который входит в тройку самых продаваемых антидепрессантов в России.
Нехватка «Золофта» в аптеках наблюдается периодически, но тотального дефицита нет, утверждают эксперты. Препарат доступен в дозировках 25, 50 и 100 мг, но в ограниченном количестве. Дистрибуторы получили «Золофт» на текущей неделе, и фармритейлеры должны получить его на следующей, отмечает «Коммерсант».
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