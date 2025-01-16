Newsweek: к Путину на парад Победы приедет тайный гость

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В России начали подготовку к 80-летию Победы
В России начали подготовку к 80-летию Победы Фото:

На Парад Победы в 2025 году в Москву должен прибыть «особый гость из США». Об этом сообщил журнал Newsweek. Кто конкретно должен посетить Россию на дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне не сообщается.

«[Российский лидер Владимир] Путин на 9 Мая ожидает „большого гостя“ из США. Источник не стал уточнять, кто это может быть <...> присутствие [избранного президента США Дональда] Трампа „было бы фантастическим“», — передает Newsweek. Там предположили, что, скорее всего, Россию посетит кто-нибудь из будущей администрации Трампа. 

В России начали готовиться к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Так, 15 января президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования предполагается участие военных подразделений из 19 дружественных России стран, передает RT

В связи с 80-летием Победы будут представлены новые данные о злодеяниях украинских и прибалтийских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, ряд городов получит звание «Город трудовой доблести».

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На Парад Победы в 2025 году в Москву должен прибыть «особый гость из США». Об этом сообщил журнал Newsweek. Кто конкретно должен посетить Россию на дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне не сообщается. «[Российский лидер Владимир] Путин на 9 Мая ожидает „большого гостя“ из США. Источник не стал уточнять, кто это может быть <...> присутствие [избранного президента США Дональда] Трампа „было бы фантастическим“», — передает Newsweek. Там предположили, что, скорее всего, Россию посетит кто-нибудь из будущей администрации Трампа.  В России начали готовиться к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Так, 15 января президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования предполагается участие военных подразделений из 19 дружественных России стран, передает RT.  В связи с 80-летием Победы будут представлены новые данные о злодеяниях украинских и прибалтийских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, ряд городов получит звание «Город трудовой доблести».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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