Newsweek: к Путину на парад Победы приедет тайный гость

На Парад Победы в 2025 году в Москву должен прибыть «особый гость из США». Об этом сообщил журнал Newsweek. Кто конкретно должен посетить Россию на дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне не сообщается.
«[Российский лидер Владимир] Путин на 9 Мая ожидает „большого гостя“ из США. Источник не стал уточнять, кто это может быть <...> присутствие [избранного президента США Дональда] Трампа „было бы фантастическим“», — передает Newsweek. Там предположили, что, скорее всего, Россию посетит кто-нибудь из будущей администрации Трампа.
В России начали готовиться к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Так, 15 января президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи провел заседание российского оргкомитета «Победа». В рамках празднования предполагается участие военных подразделений из 19 дружественных России стран, передает RT.
В связи с 80-летием Победы будут представлены новые данные о злодеяниях украинских и прибалтийских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Кроме того, ряд городов получит звание «Город трудовой доблести».
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