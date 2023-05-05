05 мая 2023

В селе Муллаши Тюменской области проводят эвакуацию

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К деревне Муллаши приближается пожар Фото:
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В Тюменском районе начали эвакуацию жителей села Муллаши. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, где уточнили, что решение принято из-за распространения пожара возле населенного пункта.

«Началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — указано в сообщении инфоцентра. Для эвакуированных будет развернут пункт временного размещения в школе поселка Боровский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе также эвакуируют две деревни из-за пожара, который идет со стороны Свердловской области. Жителям сел Речкина и Успенка предоставят временное укрытие в Ушаковской и Каменской школах.

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В Тюменском районе начали эвакуацию жителей села Муллаши. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, где уточнили, что решение принято из-за распространения пожара возле населенного пункта. «Началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — указано в сообщении инфоцентра. Для эвакуированных будет развернут пункт временного размещения в школе поселка Боровский. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе также эвакуируют две деревни из-за пожара, который идет со стороны Свердловской области. Жителям сел Речкина и Успенка предоставят временное укрытие в Ушаковской и Каменской школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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