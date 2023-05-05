В селе Муллаши Тюменской области проводят эвакуацию

06 мая 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

К деревне Муллаши приближается пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменском районе начали эвакуацию жителей села Муллаши. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, где уточнили, что решение принято из-за распространения пожара возле населенного пункта. «Началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — указано в сообщении инфоцентра. Для эвакуированных будет развернут пункт временного размещения в школе поселка Боровский. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе также эвакуируют две деревни из-за пожара, который идет со стороны Свердловской области. Жителям сел Речкина и Успенка предоставят временное укрытие в Ушаковской и Каменской школах.

В Тюменском районе начали эвакуацию жителей села Муллаши. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, где уточнили, что решение принято из-за распространения пожара возле населенного пункта. «Началась эвакуация жителей из села Муллаши Тюменского района в связи с угрозой природного пожара», — указано в сообщении инфоцентра. Для эвакуированных будет развернут пункт временного размещения в школе поселка Боровский. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе также эвакуируют две деревни из-за пожара, который идет со стороны Свердловской области. Жителям сел Речкина и Успенка предоставят временное укрытие в Ушаковской и Каменской школах.