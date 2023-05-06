06 мая 2023

Под Тюменью эвакуировали детские лагеря. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В районе возле лагерей идут пожары Фото:
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В находящихся возле Тюмени детских лагерях «Ребячья республика» и «Олимпийская ребячка» провели эвакуацию. Руководители организаций приняли решение после рекомендации от МЧС, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Из филиала „Олимпийская ребячка“ эвакуированы 267 детей, а также вожатые и педагоги. Из филиала „Ребячья республика“ эвакуированы 76 детей, 63 вожатых-слушателя Областной школы подготовки вожатых, а также сотрудники и учителя. Всех доставили в город по домам», — указано в сообщении инфоцентра.

«Олимпийская ребячка» располагается по Ирбитскому тракту, а «Ребячья Республика» по Салаирскому. Согласно данным НИИ «Аэрокосмос» в этих районах идут пожары. Сейчас в лагерях оставили дежурные бригады, которые будут следить за обстановкой.

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В находящихся возле Тюмени детских лагерях «Ребячья республика» и «Олимпийская ребячка» провели эвакуацию. Руководители организаций приняли решение после рекомендации от МЧС, о чем рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Из филиала „Олимпийская ребячка“ эвакуированы 267 детей, а также вожатые и педагоги. Из филиала „Ребячья республика“ эвакуированы 76 детей, 63 вожатых-слушателя Областной школы подготовки вожатых, а также сотрудники и учителя. Всех доставили в город по домам», — указано в сообщении инфоцентра. «Олимпийская ребячка» располагается по Ирбитскому тракту, а «Ребячья Республика» по Салаирскому. Согласно данным НИИ «Аэрокосмос» в этих районах идут пожары. Сейчас в лагерях оставили дежурные бригады, которые будут следить за обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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