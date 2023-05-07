Больше половины россиян готовы работать два месяца без выходных

08 мая 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России Фото: Размик Закарян © URA.RU Большинство россиян (61%) считают, что могли бы работать без выходных на протяжении двух месяцев. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». «Большинство респондентов — 61% смогли бы проработать без выходных до двух месяцев. При этом 12% участников исследования уверены, что могли бы продержаться без выходных до полугода, а 7% — не более четырех месяцев. 8% людей готовы отказаться от выходных навсегда при достаточном уровне заработка», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала, что за последние годы люди разучились отдыхать. Однако, по ее словам, пренебрежение отдыхом приводит к снижению качества работы — время на задачи увеличивается, а эффективность труда снижается. Из-за больших нагрузок начинаются выгорания и эмоциональные истощения, доходящие до депрессий, отметила психолог. Ранее психотерапевт рассказала, как правильно «разгрузить» мозг. По ее словам, человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или выполнения сложных задач. Для перезарядки организму требуется отдых, который не требует умственной работы. Также гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа предупредила, что постоянное отсутствие отдыха и переработки могут привести к инфарктам и инсультам. По ее словам, для профилактики негативных последствий следует разделить сутки на три цикла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство россиян (61%) считают, что могли бы работать без выходных на протяжении двух месяцев. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». «Большинство респондентов — 61% смогли бы проработать без выходных до двух месяцев. При этом 12% участников исследования уверены, что могли бы продержаться без выходных до полугода, а 7% — не более четырех месяцев. 8% людей готовы отказаться от выходных навсегда при достаточном уровне заработка», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Психолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала, что за последние годы люди разучились отдыхать. Однако, по ее словам, пренебрежение отдыхом приводит к снижению качества работы — время на задачи увеличивается, а эффективность труда снижается. Из-за больших нагрузок начинаются выгорания и эмоциональные истощения, доходящие до депрессий, отметила психолог. Ранее психотерапевт рассказала, как правильно «разгрузить» мозг. По ее словам, человек не сможет отдохнуть во время просмотра соцсетей или выполнения сложных задач. Для перезарядки организму требуется отдых, который не требует умственной работы. Также гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа предупредила, что постоянное отсутствие отдыха и переработки могут привести к инфарктам и инсультам. По ее словам, для профилактики негативных последствий следует разделить сутки на три цикла.