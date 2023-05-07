07 мая 2023

В Тюмени запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, бпла, дрон
Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Тюмени 8 мая запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Об этом сообщили журналисты.

«Сегодня запустили специальный говорящий квадрокоптер. Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей о том, что не нужно разводить костер», — передают журналисты 72.RU в telegram-канале.

Ранее в Тюменской области 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в регионе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 8 мая запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Об этом сообщили журналисты. «Сегодня запустили специальный говорящий квадрокоптер. Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей о том, что не нужно разводить костер», — передают журналисты 72.RU в telegram-канале. Ранее в Тюменской области 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...