В Тюмени запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Видео

08 мая 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюмени 8 мая запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Об этом сообщили журналисты. «Сегодня запустили специальный говорящий квадрокоптер. Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей о том, что не нужно разводить костер», — передают журналисты 72.RU в telegram-канале. Ранее в Тюменской области 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в регионе.

В Тюмени 8 мая запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Об этом сообщили журналисты. «Сегодня запустили специальный говорящий квадрокоптер. Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей о том, что не нужно разводить костер», — передают журналисты 72.RU в telegram-канале. Ранее в Тюменской области 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в регионе.