Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Тюмени 8 мая запустили говорящий квадрокоптер, который будет отслеживать поджигателей. Об этом сообщили журналисты.
«Сегодня запустили специальный говорящий квадрокоптер. Он будет отслеживать нарушителей, и уведомлять людей о том, что не нужно разводить костер», — передают журналисты 72.RU в telegram-канале.
Ранее в Тюменской области 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в регионе.
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