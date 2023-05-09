В Нижневартовске загорелся дом с гаражом

Пожарные тушат частный дом с гаражом в Нижневартовске
В старой части Нижневартовска на улице Школьной загорелся дом с гаражом. Об этом корреспонденту агентства рассказали в городском управлении ГО и ЧС.
«Сначала загорелся гараж, с гаража огонь перекинулся на дом, жильцы эвакуировались, пострадавших нет. В настоящее время главная задача — предотвратить распространение огня на соседние дома», — сообщили в управлении ГО и ЧС агентству.
На месте происшествия работает пожарная служба, помощь пожарным оказывают спасатели. Причины возгорания будут устанавливать, когда потушат огонь.
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