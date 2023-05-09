09 мая 2023
08 мая 2023

В Нижневартовске загорелся дом с гаражом

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, огонь, пожарник, пожарная безопасность
Пожарные тушат частный дом с гаражом в Нижневартовске Фото:

В старой части Нижневартовска на улице Школьной загорелся дом с гаражом. Об этом корреспонденту агентства рассказали в городском управлении ГО и ЧС.

«Сначала загорелся гараж, с гаража огонь перекинулся на дом, жильцы эвакуировались, пострадавших нет. В настоящее время главная задача — предотвратить распространение огня на соседние дома», — сообщили в управлении ГО и ЧС агентству.

На месте происшествия работает пожарная служба, помощь пожарным оказывают спасатели. Причины возгорания будут устанавливать, когда потушат огонь.

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В старой части Нижневартовска на улице Школьной загорелся дом с гаражом. Об этом корреспонденту агентства рассказали в городском управлении ГО и ЧС. «Сначала загорелся гараж, с гаража огонь перекинулся на дом, жильцы эвакуировались, пострадавших нет. В настоящее время главная задача — предотвратить распространение огня на соседние дома», — сообщили в управлении ГО и ЧС агентству. На месте происшествия работает пожарная служба, помощь пожарным оказывают спасатели. Причины возгорания будут устанавливать, когда потушат огонь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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