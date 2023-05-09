09 мая 2023

В Тюменской области спрогнозировали приход дождей

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Кратковременные осадки в Тюменской области ожидаются днем 11 мая Фото:

В Тюменской области 11 мая ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«11 мая по югу Тюменской области днем местами кратковременные дожди. Ветер северного направления 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении управления МЧС по региону.

По данным ведомства, температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. Ночью также возможны небольшие осадки.

Ранее URA.RU писало, что с 12 по 15 мая в регионе ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Самый высокий уровень ожидается на юге области.

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В Тюменской области 11 мая ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «11 мая по югу Тюменской области днем местами кратковременные дожди. Ветер северного направления 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении управления МЧС по региону. По данным ведомства, температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. Ночью также возможны небольшие осадки. Ранее URA.RU писало, что с 12 по 15 мая в регионе ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Самый высокий уровень ожидается на юге области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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