В Тюменской области спрогнозировали приход дождей

Кратковременные осадки в Тюменской области ожидаются днем 11 мая
В Тюменской области 11 мая ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«11 мая по югу Тюменской области днем местами кратковременные дожди. Ветер северного направления 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении управления МЧС по региону.
По данным ведомства, температура воздуха днем составит от 14 до 19 градусов тепла. Ночью также возможны небольшие осадки.
Ранее URA.RU писало, что с 12 по 15 мая в регионе ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Самый высокий уровень ожидается на юге области.
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