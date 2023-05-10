Пермячку изнасиловали на круизном теплоходе

По словам пострадавшей, преступление произошло в каюте теплохода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермячка обвинила троих мужчин в изнасиловании во время круиза на теплоходе «Кутузов». О случившемся URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Все произошло в ночь на 8 мая на теплоходе „Кутузов“. Пермячка распивала алкогольные напитки в компании трех мужчин, один из которых является сотрудником на теплоходе. По словам пострадавшей, когда она оказалась в каюте вместе с мужчинами, на нее напали изнасиловали. Прибыв в Пермь, пермячка сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства.

По информации другого источника в силовых структурах, все трое мужчин отнекиваются и утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители, которые уже назначили необходимые экспертизы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.