Пермячку изнасиловали на круизном теплоходе

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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, прогулка, кама, лето, корабль, круиз, теплоход
По словам пострадавшей, преступление произошло в каюте теплохода Фото:

Пермячка обвинила троих мужчин в изнасиловании во время круиза на теплоходе «Кутузов». О случившемся URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Все произошло в ночь на 8 мая на теплоходе „Кутузов“. Пермячка распивала алкогольные напитки в компании трех мужчин, один из которых является сотрудником на теплоходе. По словам пострадавшей, когда она оказалась в каюте вместе с мужчинами, на нее напали изнасиловали. Прибыв в Пермь, пермячка сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства.

По информации другого источника в силовых структурах, все трое мужчин отнекиваются и утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители, которые уже назначили необходимые экспертизы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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Пермячка обвинила троих мужчин в изнасиловании во время круиза на теплоходе «Кутузов». О случившемся URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Все произошло в ночь на 8 мая на теплоходе „Кутузов“. Пермячка распивала алкогольные напитки в компании трех мужчин, один из которых является сотрудником на теплоходе. По словам пострадавшей, когда она оказалась в каюте вместе с мужчинами, на нее напали изнасиловали. Прибыв в Пермь, пермячка сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника в силовых структурах, все трое мужчин отнекиваются и утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. Сейчас в этой истории разбираются правоохранители, которые уже назначили необходимые экспертизы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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