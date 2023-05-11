Из-за дефицита картона тюменские предприниматели вынуждены поднимать цены

Из-за дефицита картонной упаковки тюменские владельцы общепита вынуждены увеличивать цены. Об этом на правах анонимности сообщили сразу несколько бизнесменов.
«Проблемы в основном именно с бумажными стаканчиками для кофе. Весь картон для них — импортный. Перебои с поставками начались из-за сложностей с логистикой. Сейчас ищем поставщиков в других странах. Первое время обходились запасами, но они заканчиваются. Вынуждены поднимать из-за этого цены. Причем не на сам кофе, а, получается, на стакан», — делится с корреспондентом URA.RU владелец сети тюменских кофеен.
Ситуацию с дефицитом подтвердил и другой тюменец, вовлеченный в сферу общепита. «В своих заведениях мы отказались от пластиковой упаковки и перешли в основном на картонную. Она и эстетичнее, и выглядит дороже. Но это сказалось на ценике. Поставщиков искали долго», — рассказал собеседник агентства.
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