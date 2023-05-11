Из-за дефицита картона тюменские предприниматели вынуждены поднимать цены

11 мая 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сильнее всего дефицит картона сказался на стаканчиках для кофе Фото: Игорь Пантин © URA.RU Из-за дефицита картонной упаковки тюменские владельцы общепита вынуждены увеличивать цены. Об этом на правах анонимности сообщили сразу несколько бизнесменов. «Проблемы в основном именно с бумажными стаканчиками для кофе. Весь картон для них — импортный. Перебои с поставками начались из-за сложностей с логистикой. Сейчас ищем поставщиков в других странах. Первое время обходились запасами, но они заканчиваются. Вынуждены поднимать из-за этого цены. Причем не на сам кофе, а, получается, на стакан», — делится с корреспондентом URA.RU владелец сети тюменских кофеен. Ситуацию с дефицитом подтвердил и другой тюменец, вовлеченный в сферу общепита. «В своих заведениях мы отказались от пластиковой упаковки и перешли в основном на картонную. Она и эстетичнее, и выглядит дороже. Но это сказалось на ценике. Поставщиков искали долго», — рассказал собеседник агентства.

Из-за дефицита картонной упаковки тюменские владельцы общепита вынуждены увеличивать цены. Об этом на правах анонимности сообщили сразу несколько бизнесменов. «Проблемы в основном именно с бумажными стаканчиками для кофе. Весь картон для них — импортный. Перебои с поставками начались из-за сложностей с логистикой. Сейчас ищем поставщиков в других странах. Первое время обходились запасами, но они заканчиваются. Вынуждены поднимать из-за этого цены. Причем не на сам кофе, а, получается, на стакан», — делится с корреспондентом URA.RU владелец сети тюменских кофеен. Ситуацию с дефицитом подтвердил и другой тюменец, вовлеченный в сферу общепита. «В своих заведениях мы отказались от пластиковой упаковки и перешли в основном на картонную. Она и эстетичнее, и выглядит дороже. Но это сказалось на ценике. Поставщиков искали долго», — рассказал собеседник агентства.