Из-за дефицита картона тюменские предприниматели вынуждены поднимать цены

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Повседневная жизнь, весна. Москва, девушка, стаканчик, кофе
Сильнее всего дефицит картона сказался на стаканчиках для кофе Фото:

Из-за дефицита картонной упаковки тюменские владельцы общепита вынуждены увеличивать цены. Об этом на правах анонимности сообщили сразу несколько бизнесменов.

«Проблемы в основном именно с бумажными стаканчиками для кофе. Весь картон для них — импортный. Перебои с поставками начались из-за сложностей с логистикой. Сейчас ищем поставщиков в других странах. Первое время обходились запасами, но они заканчиваются. Вынуждены поднимать из-за этого цены. Причем не на сам кофе, а, получается, на стакан», — делится с корреспондентом URA.RU владелец сети тюменских кофеен.

Ситуацию с дефицитом подтвердил и другой тюменец, вовлеченный в сферу общепита. «В своих заведениях мы отказались от пластиковой упаковки и перешли в основном на картонную. Она и эстетичнее, и выглядит дороже. Но это сказалось на ценике. Поставщиков искали долго», — рассказал собеседник агентства.

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Из-за дефицита картонной упаковки тюменские владельцы общепита вынуждены увеличивать цены. Об этом на правах анонимности сообщили сразу несколько бизнесменов. «Проблемы в основном именно с бумажными стаканчиками для кофе. Весь картон для них — импортный. Перебои с поставками начались из-за сложностей с логистикой. Сейчас ищем поставщиков в других странах. Первое время обходились запасами, но они заканчиваются. Вынуждены поднимать из-за этого цены. Причем не на сам кофе, а, получается, на стакан», — делится с корреспондентом URA.RU владелец сети тюменских кофеен. Ситуацию с дефицитом подтвердил и другой тюменец, вовлеченный в сферу общепита. «В своих заведениях мы отказались от пластиковой упаковки и перешли в основном на картонную. Она и эстетичнее, и выглядит дороже. Но это сказалось на ценике. Поставщиков искали долго», — рассказал собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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