Тюменские власти массово скупают новые квартиры

Управление делами правительства Тюменской области потратит десятки млн рублей на покупку квартир

На шесть новых квартир потратят почти 64 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Управление делами правительства Тюменской области в ближайшее время потратит почти 64 млн рублей на покупку квартир в строящихся домах. Соответствующие аукционы проходят на сайте госзакупок. Чиновники приобретут просторные двух- и трехкомнатные квартиры в определенных районах.

«Объект закупки: участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Начальная цена контрактов: 19,6 млн рублей, 17,9 млн, 15,9 млн, 10,3 млн рублей», — говорится в тендерах, размещенных в конце апреля и мае текущего года.

По первому контракту (за почти 20 млн рублей) будут приобретены две двухкомнатные квартиры, площадью не менее 73 квадратных метров. Расположены они должны быть в квартале улиц 50 лет Октября, Мельникайте, реки Туры, Западносибирской и Чекистов.

Второй тендер должен принести правительству еще две двухкомнатные квартиры, но поменьше — от 60 квадратов. Территориально они будут находиться в том же районе, что и прошлые. Здесь же должна расположиться еще одна закупаемая «трешка» площадью от 75 квадратов, за которую готовы отдать 10,3 млн рублей.

Еще одна закупка направлена на покупку трехкомнатной квартиры в не менее чем 90 квадратных метров. За нее готовы отдать 15,9 млн рублей. Расположение иное, чем у прошлых объектов недвижимости: квартал улиц Республики, Холодильной, Харьковской, Мельникайте, Дружбы и Щербакова.

Все жилье должно быть сдано не позднее, чем в четвертом квартале 2023 года. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области, с вопросом о том, кому полагаются закупаемые квартиры. Ответ ожидается.