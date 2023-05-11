Пермяки на самом длинном городском сплаве очистят реку от мусора

Катамаран станет не просто средством передвижения, но и баржей для мусора
В Перми состоится самый длинный в России сплав по городской реке. Его участники не просто пройдут на катамаранах по реке Гайва, но очистят ее от мусора. Как рассказал URA.RU организатор акции Максим Воробей, экологический сплав запланирован на 13 мая.
«13 мая уже в пятый раз мы соберемся на общегородской сплав по Гайве. Он, кстати, имеет самый протяженный маршрут, среди всех сплавов в России, проходящих в городской черте. Весь собранный мусор отправим на переработку», — рассказал Воробей.
Маршрут экосплава составит 10 км — от СНТ «Плотинка» до устья Гайвы. Мусор при сборе будет сортироваться, а позже отправится на переработку.
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