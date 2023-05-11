В Пермском крае после тренировки скончался 14-летний хоккеист

12 мая 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Кирилл Харламов занимался в хоккейном клубе «Нытва Юниор» Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Нытва Пермского края скончался 14-летний воспитанник детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор». По информации СМИ, юноше стало плохо сразу после тренировки. Хоккеиста экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. «Ушел из жизни игрок нашей команды, добрый,отзывчивый парень Артем (имя изменено — прим. URA.RU). Прощание состоится в субботу, 13 мая. Мы соболезнуем родителям и близким Артема», — отмечается в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте». По информации perm.aif.ru, подросток занимался в клубе уже два года. Перед сезоном он проходил обязательное медицинское обследование и никогда не жаловался на самочувствие. По словам тренера хоккейного клуба, физические нагрузки, установленные для его воспитанников, ниже, чем в других детско-юношеских спортклубах.

В городе Нытва Пермского края скончался 14-летний воспитанник детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор». По информации СМИ, юноше стало плохо сразу после тренировки. Хоккеиста экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. «Ушел из жизни игрок нашей команды, добрый,отзывчивый парень Артем (имя изменено — прим. URA.RU). Прощание состоится в субботу, 13 мая. Мы соболезнуем родителям и близким Артема», — отмечается в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте». По информации perm.aif.ru, подросток занимался в клубе уже два года. Перед сезоном он проходил обязательное медицинское обследование и никогда не жаловался на самочувствие. По словам тренера хоккейного клуба, физические нагрузки, установленные для его воспитанников, ниже, чем в других детско-юношеских спортклубах.