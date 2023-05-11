11 мая 2023

Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Тюменские мэрии не могут заставить людей голосовать за благоустройство территорий Фото:

Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Все из-за высоких показателей по количеству голосов за благоустройство тех или иных объектов, поставленных федеральным центром. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки.

«На данный момент в муниципалитетах не очень хорошая картина по голосованию среди жителей. В Тобольске проголосовали чуть больше половины человек от тех, что указаны в плане. В Ишиме ситуация совсем плачевная. Достичь высоких показателей, поставленных федеральным центром, очень непросто. Люди голосуют неохотно», — поделился собеседник агентства.

По данным с сайта нацпроекта, в Тобольске за реконструкцию объекта проголосовали 11,2 тысяч человек. В Ишиме — 2,4 тысячи. По информации источника, мэрии просят помощи в наборе голосов у руководства предприятий, бизнесменов и волонтеров.

Ранее Тюменская область вошла в топ регионов по кассовому исполнению национальных проектов. Регион занял второе место, уступив Ненецкому автономному округу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Все из-за высоких показателей по количеству голосов за благоустройство тех или иных объектов, поставленных федеральным центром. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки. «На данный момент в муниципалитетах не очень хорошая картина по голосованию среди жителей. В Тобольске проголосовали чуть больше половины человек от тех, что указаны в плане. В Ишиме ситуация совсем плачевная. Достичь высоких показателей, поставленных федеральным центром, очень непросто. Люди голосуют неохотно», — поделился собеседник агентства. По данным с сайта нацпроекта, в Тобольске за реконструкцию объекта проголосовали 11,2 тысяч человек. В Ишиме — 2,4 тысячи. По информации источника, мэрии просят помощи в наборе голосов у руководства предприятий, бизнесменов и волонтеров. Ранее Тюменская область вошла в топ регионов по кассовому исполнению национальных проектов. Регион занял второе место, уступив Ненецкому автономному округу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...