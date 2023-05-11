Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта

12 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Тюменские мэрии не могут заставить людей голосовать за благоустройство территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Все из-за высоких показателей по количеству голосов за благоустройство тех или иных объектов, поставленных федеральным центром. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки. «На данный момент в муниципалитетах не очень хорошая картина по голосованию среди жителей. В Тобольске проголосовали чуть больше половины человек от тех, что указаны в плане. В Ишиме ситуация совсем плачевная. Достичь высоких показателей, поставленных федеральным центром, очень непросто. Люди голосуют неохотно», — поделился собеседник агентства. По данным с сайта нацпроекта, в Тобольске за реконструкцию объекта проголосовали 11,2 тысяч человек. В Ишиме — 2,4 тысячи. По информации источника, мэрии просят помощи в наборе голосов у руководства предприятий, бизнесменов и волонтеров. Ранее Тюменская область вошла в топ регионов по кассовому исполнению национальных проектов. Регион занял второе место, уступив Ненецкому автономному округу.

Тюменские муниципалитеты срывают реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Все из-за высоких показателей по количеству голосов за благоустройство тех или иных объектов, поставленных федеральным центром. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменской политтусовки. «На данный момент в муниципалитетах не очень хорошая картина по голосованию среди жителей. В Тобольске проголосовали чуть больше половины человек от тех, что указаны в плане. В Ишиме ситуация совсем плачевная. Достичь высоких показателей, поставленных федеральным центром, очень непросто. Люди голосуют неохотно», — поделился собеседник агентства. По данным с сайта нацпроекта, в Тобольске за реконструкцию объекта проголосовали 11,2 тысяч человек. В Ишиме — 2,4 тысячи. По информации источника, мэрии просят помощи в наборе голосов у руководства предприятий, бизнесменов и волонтеров. Ранее Тюменская область вошла в топ регионов по кассовому исполнению национальных проектов. Регион занял второе место, уступив Ненецкому автономному округу.