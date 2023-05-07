Прилепина вывели из медикаментозной комы

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Захар Прилепин чувствует себя хорошо после выхода из комы Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин был выведен из комы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что писатель чувствует себя хорошо.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте.

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Писатель Захар Прилепин был выведен из комы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. «Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что писатель чувствует себя хорошо. Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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