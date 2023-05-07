Прилепина вывели из медикаментозной комы

07 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин чувствует себя хорошо после выхода из комы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Писатель Захар Прилепин был выведен из комы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. «Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что писатель чувствует себя хорошо. Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте.

Писатель Захар Прилепин был выведен из комы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. «Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что писатель чувствует себя хорошо. Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте.