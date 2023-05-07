Прилепина вывели из медикаментозной комы

Захар Прилепин чувствует себя хорошо после выхода из комы
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Писатель Захар Прилепин был выведен из комы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
«Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он находится в сознании», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что писатель чувствует себя хорошо.
Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Злоумышленник заложил под капот машины Прилепина взрывное устройство. Писатель выжил, однако его водитель скончался на месте.
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