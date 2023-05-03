Жители ЯНАО назвали самых вредных коллег по работе

Жители ЯНАО считают, что самые вредные коллеги — бухгалтеры и программисты

Самыми вредными считают бухгалтеров и программистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям ЯНАО сложнее всего общаться во время работы с бухгалтерами и программистами. В список также вошли инженеры и специалисты службы безопасности, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«Сложнее всего жителям ЯНАО дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (12%). 10% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 8% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности», — говорится в исследовании.

По информации сервиса, ямальцы не воспринимают и юристов, экономистов, а также коллег по профессии. Меньше всех считают вредными менеджеров по продажам, персоналу и офис-менеджеров. Примечательно, что женщинам проще найти общий язык с представителями других специальностей — 34% против 25%.

Ранее жители округа рассказывали о самой скучной профессии. В топ специальностей вошли охранники и продавцы.