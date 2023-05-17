В России сформировали единый стандарт мер регподдержки участников СВО

17 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Для участников СВО и их семей сформировали единый перечень мер поддержки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по вопросам СВО сформировала единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак. «Единый стандарт сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». Он обратил внимание, что данная инициатива позволяет оказывать своевременную поддержку участникам спецоперации и их родным вне зависимости от места их проживания. Единый стандарт включает в себя несколько мер поддержки. Участникам СВО будут предоставлены льготы по уплате транспортного налога. Также им будет положена бесплатная стоянка для транспортных средств.

Семьи участников спецоперации сохранят льготы на оплату жилья и ЖКУ. Также им положены льготы по капремонту.

Им положено бесплатное соцобслуживание и оказание бесплатной психологической помощи. Предусмотрено льготное посещение культурных и досуговых мероприятий.

Дети участников СВО имеют право на бесплатное посещение спортивных секций. Кроме того, зачисление таких детей будет осуществляться в первоочередном порядке, в том числе в школы и детские сады.

Детям участников СВО, которые обучаются в школе, положено бесплатное льготное горячее питание. Также семьи участников спецоперации освобождаются от оплаты за детские сады. По словам Андрея Турчака, рабочая группа по вопросам СВО подготовила социальный паспорт участника спецоперации. В нем прописана основная информация о военном и о его семье для предоставления им дополнительных мер поддержки и индивидуального сопровождения. Контроль над внедрением социального паспорта будет осуществлять Координационный центр правительства, а также фонд «Защитники Отечества».

Рабочая группа по вопросам СВО сформировала единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак. «Единый стандарт сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте партии «Единая Россия». Он обратил внимание, что данная инициатива позволяет оказывать своевременную поддержку участникам спецоперации и их родным вне зависимости от места их проживания. Единый стандарт включает в себя несколько мер поддержки. По словам Андрея Турчака, рабочая группа по вопросам СВО подготовила социальный паспорт участника спецоперации. В нем прописана основная информация о военном и о его семье для предоставления им дополнительных мер поддержки и индивидуального сопровождения. Контроль над внедрением социального паспорта будет осуществлять Координационный центр правительства, а также фонд «Защитники Отечества».