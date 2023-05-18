18 мая 2023

Афганский министр указал на серьезную проблему в отношениях с РФ из-за санкций США

Министр торговли Афганистана Азизи: США мешают экономическому сотрудничеству Афганистана и России
© Служба новостей «URA.RU»
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Тегеран. Иран, флаг афганистана, афганский флаг
Ограничения в отношении Афганистана касаются перевода финансов Фото:

Санкции США мешают экономическому сотрудничеству Афганистана и России. На это обратил внимание министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Существует ряд запретов — в отношении России со стороны США, они касаются других стран. Ограничения в отношении Афганистана касаются перевода денег», — приводит слова Азизи РИА Новости.

По его словам, народ Афганистана находится в тяжелом положении. «Должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном», — добавил Азизи.

Ранее URA.RU сообщало, что на саммите G7 США планируют объявить о новом пакете санкций против России. Новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом «семерки», затронут не только Россию, но и третьи страны. Великобритания также не осталась в стороне. Премьер-министр Сунак пообещал ввести эмбарго на российские алмазы, медь и никель.

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Санкции США мешают экономическому сотрудничеству Афганистана и России. На это обратил внимание министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. «Существует ряд запретов — в отношении России со стороны США, они касаются других стран. Ограничения в отношении Афганистана касаются перевода денег», — приводит слова Азизи РИА Новости. По его словам, народ Афганистана находится в тяжелом положении. «Должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном», — добавил Азизи. Ранее URA.RU сообщало, что на саммите G7 США планируют объявить о новом пакете санкций против России. Новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом «семерки», затронут не только Россию, но и третьи страны. Великобритания также не осталась в стороне. Премьер-министр Сунак пообещал ввести эмбарго на российские алмазы, медь и никель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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