Афганский министр указал на серьезную проблему в отношениях с РФ из-за санкций США

Санкции США мешают экономическому сотрудничеству Афганистана и России. На это обратил внимание министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
«Существует ряд запретов — в отношении России со стороны США, они касаются других стран. Ограничения в отношении Афганистана касаются перевода денег», — приводит слова Азизи РИА Новости.
По его словам, народ Афганистана находится в тяжелом положении. «Должны быть сделаны исключения, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном», — добавил Азизи.
Ранее URA.RU сообщало, что на саммите G7 США планируют объявить о новом пакете санкций против России. Новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом «семерки», затронут не только Россию, но и третьи страны. Великобритания также не осталась в стороне. Премьер-министр Сунак пообещал ввести эмбарго на российские алмазы, медь и никель.
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