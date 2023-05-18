The Hill: США и страны G7 предпримут пять шагов по ужесточению санкций против РФ

19 мая 2023 в 01:49 Размер текста - 17 +

США хотят расширит действующие санкции Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и страны «большой семерки» собираются расширить санкции в отношении России, дополнительно отрезав 70 структур, связанных с Москвой. Помимо этого готовится внесение более 300 фигурантов в черные списки. «Нами будут направлены усилия, чтобы ударить по способности России получать ресурсы для ее спецоперации. Лазейки, которые позволяют обходить ограничительные меры введенные Западом против России, будут закрыты. Будут предприняты усилия по ужесточению доступа России к международной финансовой системе», — приводит слова высокопоставленного представителя администрации США издание The Hill . Американский чиновник подчеркнул, что новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом «семерки», затронут не только Россию, но и третьи страны. Все члены G7 готовы вводить новые санкции и ужесточить экспортный контроль в отношении РФ. Мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов и ограничим доступ к 70 структурам из России», — добавил источник. Ранее URA.RU сообщало о новом пакете санкций в отношении России, о котором планируется объявить на саммите G7. Об этом заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Страны Запада объявили о введении санкций против РФ из-за позиции по Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и страны «большой семерки» собираются расширить санкции в отношении России, дополнительно отрезав 70 структур, связанных с Москвой. Помимо этого готовится внесение более 300 фигурантов в черные списки. «Нами будут направлены усилия, чтобы ударить по способности России получать ресурсы для ее спецоперации. Лазейки, которые позволяют обходить ограничительные меры введенные Западом против России, будут закрыты. Будут предприняты усилия по ужесточению доступа России к международной финансовой системе», — приводит слова высокопоставленного представителя администрации США издание The Hill. Американский чиновник подчеркнул, что новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом «семерки», затронут не только Россию, но и третьи страны. Все члены G7 готовы вводить новые санкции и ужесточить экспортный контроль в отношении РФ. Мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов и ограничим доступ к 70 структурам из России», — добавил источник. Ранее URA.RU сообщало о новом пакете санкций в отношении России, о котором планируется объявить на саммите G7. Об этом заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Страны Запада объявили о введении санкций против РФ из-за позиции по Украине.