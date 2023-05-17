Белый дом планирует объявить о новом пакете санкций против России

США на саммите G7 планируют объявить о новом пакете санкций против России. Об этом заявил Джейк Салливан — советник президента Байдена по национальной безопасности.
«У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения», — сообщил Салливан в ходе брифинга. Трансляция выступления
Также он отметил, что спецоперация на Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на саммите, который пройдет в Японии.
Ранее западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за позиции по Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли «серьезный удар по всей мировой экономике». Позже австрийский депутат Хуберт Фукс пояснил, что ЕС спровоцировало энергетический кризис и нанесло себе смертельный удар из-за введения антироссийских санкций.
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