17 мая 2023

Белый дом планирует объявить о новом пакете санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
По мнению Салливана, спецоперация на Украине займет особенное место в обсуждении на саммите G7 Фото:

США на саммите G7 планируют объявить о новом пакете санкций против России. Об этом заявил Джейк Салливан — советник президента Байдена по национальной безопасности.

«У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения», — сообщил Салливан в ходе брифинга. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Также он отметил, что спецоперация на Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на саммите, который пройдет в Японии.

Ранее западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за позиции по Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли «серьезный удар по всей мировой экономике». Позже австрийский депутат Хуберт Фукс пояснил, что ЕС спровоцировало энергетический кризис и нанесло себе смертельный удар из-за введения антироссийских санкций.

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США на саммите G7 планируют объявить о новом пакете санкций против России. Об этом заявил Джейк Салливан — советник президента Байдена по национальной безопасности. «У США будет пакет антироссийских санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения», — сообщил Салливан в ходе брифинга. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома. Также он отметил, что спецоперация на Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на саммите, который пройдет в Японии. Ранее западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за позиции по Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции нанесли «серьезный удар по всей мировой экономике». Позже австрийский депутат Хуберт Фукс пояснил, что ЕС спровоцировало энергетический кризис и нанесло себе смертельный удар из-за введения антироссийских санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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