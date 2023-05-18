18 мая 2023

Пермяк обокрал магазин и уснул рядом на скамейке

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Воробьевы горы, Андреевская набережная, сон, бомж, мгу, вуз
Злоумышленник уснул рядом на скамейке Фото:

В Чернушке (Пермский край) местный житель подозревается в совершении кражи из магазина. Полицейским без труда удалось задержать мужчину, который уснул в нескольких метрах от места преступления на скамейке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Выехавшие по указанному адресу стражи порядка сразу же обнаружили подозреваемого, который мирно спал на скамейке в палисаднике с украденным товаром, недалеко от места преступления», — говорится на сайте. Преступник был пьян, поэтому после совершения кражи сразу же решил прилечь отдохнуть.

Пермяк похитил товар на сумму 13 тысяч рублей. Позже в отделе полицейские узнали, что подозреваемый уже был раньше судим за подобные преступления. Расследование на данный момент продолжается.

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В Чернушке (Пермский край) местный житель подозревается в совершении кражи из магазина. Полицейским без труда удалось задержать мужчину, который уснул в нескольких метрах от места преступления на скамейке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Выехавшие по указанному адресу стражи порядка сразу же обнаружили подозреваемого, который мирно спал на скамейке в палисаднике с украденным товаром, недалеко от места преступления», — говорится на сайте. Преступник был пьян, поэтому после совершения кражи сразу же решил прилечь отдохнуть. Пермяк похитил товар на сумму 13 тысяч рублей. Позже в отделе полицейские узнали, что подозреваемый уже был раньше судим за подобные преступления. Расследование на данный момент продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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