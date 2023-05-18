Пермяк обокрал магазин и уснул рядом на скамейке

19 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Злоумышленник уснул рядом на скамейке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Чернушке (Пермский край) местный житель подозревается в совершении кражи из магазина. Полицейским без труда удалось задержать мужчину, который уснул в нескольких метрах от места преступления на скамейке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Выехавшие по указанному адресу стражи порядка сразу же обнаружили подозреваемого, который мирно спал на скамейке в палисаднике с украденным товаром, недалеко от места преступления», — говорится на сайте. Преступник был пьян, поэтому после совершения кражи сразу же решил прилечь отдохнуть. Пермяк похитил товар на сумму 13 тысяч рублей. Позже в отделе полицейские узнали, что подозреваемый уже был раньше судим за подобные преступления. Расследование на данный момент продолжается.

В Чернушке (Пермский край) местный житель подозревается в совершении кражи из магазина. Полицейским без труда удалось задержать мужчину, который уснул в нескольких метрах от места преступления на скамейке, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Выехавшие по указанному адресу стражи порядка сразу же обнаружили подозреваемого, который мирно спал на скамейке в палисаднике с украденным товаром, недалеко от места преступления», — говорится на сайте. Преступник был пьян, поэтому после совершения кражи сразу же решил прилечь отдохнуть. Пермяк похитил товар на сумму 13 тысяч рублей. Позже в отделе полицейские узнали, что подозреваемый уже был раньше судим за подобные преступления. Расследование на данный момент продолжается.