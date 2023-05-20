20 мая 2023
19 мая 2023
18 мая 2023

На трассе Ханты-Мансийск — Тюмень в ДТП погиб человек. Фото

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В ДТП пострадали еще двое пассажиров легковушки Фото:

Утром 20 моя на 143 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «КАМАЗ» и « Volkswagen Tiguan». Водитель легковушки погиб на месте, об этом сообщает Пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Предварительно, 41- летний водитель автомобиля „КАМАЗ“, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу. 63-летний водитель „Volkswagen“ погиб на месте аварии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали два пассажира фольксвагена. Их доставили в лечебные учреждения. О состоянии водителя большегруза не сообщается, обстоятельства ДТП выясняются.

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Утром 20 моя на 143 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «КАМАЗ» и « Volkswagen Tiguan». Водитель легковушки погиб на месте, об этом сообщает Пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Предварительно, 41- летний водитель автомобиля „КАМАЗ“, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу. 63-летний водитель „Volkswagen“ погиб на месте аварии», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ДТП пострадали два пассажира фольксвагена. Их доставили в лечебные учреждения. О состоянии водителя большегруза не сообщается, обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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