На трассе Ханты-Мансийск — Тюмень в ДТП погиб человек. Фото

21 мая 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадали еще двое пассажиров легковушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром 20 моя на 143 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «КАМАЗ» и « Volkswagen Tiguan». Водитель легковушки погиб на месте, об этом сообщает Пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Предварительно, 41- летний водитель автомобиля „КАМАЗ“, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу. 63-летний водитель „Volkswagen“ погиб на месте аварии», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ДТП пострадали два пассажира фольксвагена. Их доставили в лечебные учреждения. О состоянии водителя большегруза не сообщается, обстоятельства ДТП выясняются.

Утром 20 моя на 143 километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «КАМАЗ» и « Volkswagen Tiguan». Водитель легковушки погиб на месте, об этом сообщает Пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Предварительно, 41- летний водитель автомобиля „КАМАЗ“, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу. 63-летний водитель „Volkswagen“ погиб на месте аварии», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ДТП пострадали два пассажира фольксвагена. Их доставили в лечебные учреждения. О состоянии водителя большегруза не сообщается, обстоятельства ДТП выясняются.