В ЯНАО пьяная мать избивала свою несовершеннолетнюю дочь

Жительница Красноселькупского района ЯНАО избивала свою несовершеннолетнюю дочь без особо весомых причин. Как сообщили в окружном управление СКР, подозреваемая находилась в алкогольном опьянении.
«По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в безопасных условиях. Ее мать подозревают в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).
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