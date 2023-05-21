21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В ЯНАО пьяная мать избивала свою несовершеннолетнюю дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Об избиении девочка рассказала полицейским Фото:

Жительница Красноселькупского района ЯНАО избивала свою несовершеннолетнюю дочь без особо весомых причин. Как сообщили в окружном управление СКР, подозреваемая находилась в алкогольном опьянении.

«По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в безопасных условиях. Ее мать подозревают в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).

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Жительница Красноселькупского района ЯНАО избивала свою несовершеннолетнюю дочь без особо весомых причин. Как сообщили в окружном управление СКР, подозреваемая находилась в алкогольном опьянении. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в безопасных условиях. Ее мать подозревают в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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