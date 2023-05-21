В ЯНАО пьяная мать избивала свою несовершеннолетнюю дочь

22 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Об избиении девочка рассказала полицейским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Красноселькупского района ЯНАО избивала свою несовершеннолетнюю дочь без особо весомых причин. Как сообщили в окружном управление СКР, подозреваемая находилась в алкогольном опьянении. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в безопасных условиях. Ее мать подозревают в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).

Жительница Красноселькупского района ЯНАО избивала свою несовершеннолетнюю дочь без особо весомых причин. Как сообщили в окружном управление СКР, подозреваемая находилась в алкогольном опьянении. «По данным следствия, в 2022—2023 годах в Красноселькупском районе местная жительница, используя малозначительные поводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносила побои своей несовершеннолетней дочери. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы», — сказано в сообщении. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Девочка находится в безопасных условиях. Ее мать подозревают в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица).