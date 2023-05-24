Риэлтор рассказала, как почти не платить ипотеку до сдачи дома в Перми

Пермяки могут жить в своих квартирах и снизить платеж по ипотеке, пока строится дом

24 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Первое время пермякам нужно будет платить всего 3500 рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU Застройщики Перми объединяются с банками, чтобы снизить ежемесячный платеж по ипотеке. Пока дом не сдан, будущие новоселы могут жить в старой квартире или на съемной и платить всего 3500 рублей в месяц за новую, рассказала URA.RU риелтор агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Худякова. «Люди всегда не хотят платить за съемную квартиру, когда продают свою и вкладываются в новую. Поэтому сейчас на рынке недвижимости стали появляться предложения, когда не нужно платить первоначальный взнос, а ежемесячный платеж по ипотеке ниже, чем после сдачи дома», — объяснила риэлтор. Также Худякова отметила, что никаких подводных камней нет, застройщики не поднимают цены на квартиры, а для покупки можно использовать материнский капитал. Например, если купить квартиру стоимостью 4 371 900 рублей с первоначальным взносом 875 000 рублей, ежемесячный платеж по ипотеке на первый год составит 3500 рублей. Через год сдадут дом и платеж увеличится до 21 000 рублей. Подобные предложения есть у застройщиков «Девелопмент-Юг», «СПК» и «ПЗСП». Сроки и условия у компания могут различаться.

Застройщики Перми объединяются с банками, чтобы снизить ежемесячный платеж по ипотеке. Пока дом не сдан, будущие новоселы могут жить в старой квартире или на съемной и платить всего 3500 рублей в месяц за новую, рассказала URA.RU риелтор агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Худякова. «Люди всегда не хотят платить за съемную квартиру, когда продают свою и вкладываются в новую. Поэтому сейчас на рынке недвижимости стали появляться предложения, когда не нужно платить первоначальный взнос, а ежемесячный платеж по ипотеке ниже, чем после сдачи дома», — объяснила риэлтор. Также Худякова отметила, что никаких подводных камней нет, застройщики не поднимают цены на квартиры, а для покупки можно использовать материнский капитал. Например, если купить квартиру стоимостью 4 371 900 рублей с первоначальным взносом 875 000 рублей, ежемесячный платеж по ипотеке на первый год составит 3500 рублей. Через год сдадут дом и платеж увеличится до 21 000 рублей. Подобные предложения есть у застройщиков «Девелопмент-Юг», «СПК» и «ПЗСП». Сроки и условия у компания могут различаться.