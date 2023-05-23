23 мая 2023

На чердаке пермского сельского храма нашли книгу, изданную в 1623 году в Киеве. Фото

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Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, крыша, мусор, ветхое жилье, чердак дома, разруха
На чердаках можно найти массу интересного Фото:

В поселке Суксун Пермского края на чердаке местного храма нашли книгу Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Она была издана в 1623 году в типографии Киево-Печерской Лавры. Об истории уникальной находки рассказала научный сотрудник Суксунского историко-краеведческого музея Наталья Токарева.

«Я лазила по чердаку нашей Петро-Павловской церкви и сняла оттуда много запылившихся от времени вещей. Среди найденных редких книг меня поразила одна толстая, сильно потрепанная. Точно датировать я ее не могла, но то, что она очень-очень старая, это было ясно. Но лишь в Пермском музее дали ей правильную оценку и отнесли ее в раздел редкой книги. Удивительно, что в нашем Суксуне сохранилась книга 1623 года издания!» — пишет Токарева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На чердаке церкви также обнаружили документы об открытии храма в 1944—1945 годах, старинные нотные тетради и книги. Все они теперь хранятся в музее Суксуна.

Старинная книга хранится в музее Суксуна
Старинная книга хранится в музее Суксуна
Фото:

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В поселке Суксун Пермского края на чердаке местного храма нашли книгу Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Она была издана в 1623 году в типографии Киево-Печерской Лавры. Об истории уникальной находки рассказала научный сотрудник Суксунского историко-краеведческого музея Наталья Токарева. «Я лазила по чердаку нашей Петро-Павловской церкви и сняла оттуда много запылившихся от времени вещей. Среди найденных редких книг меня поразила одна толстая, сильно потрепанная. Точно датировать я ее не могла, но то, что она очень-очень старая, это было ясно. Но лишь в Пермском музее дали ей правильную оценку и отнесли ее в раздел редкой книги. Удивительно, что в нашем Суксуне сохранилась книга 1623 года издания!» — пишет Токарева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На чердаке церкви также обнаружили документы об открытии храма в 1944—1945 годах, старинные нотные тетради и книги. Все они теперь хранятся в музее Суксуна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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