На чердаке пермского сельского храма нашли книгу, изданную в 1623 году в Киеве. Фото

24 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

На чердаках можно найти массу интересного Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Суксун Пермского края на чердаке местного храма нашли книгу Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Она была издана в 1623 году в типографии Киево-Печерской Лавры. Об истории уникальной находки рассказала научный сотрудник Суксунского историко-краеведческого музея Наталья Токарева. «Я лазила по чердаку нашей Петро-Павловской церкви и сняла оттуда много запылившихся от времени вещей. Среди найденных редких книг меня поразила одна толстая, сильно потрепанная. Точно датировать я ее не могла, но то, что она очень-очень старая, это было ясно. Но лишь в Пермском музее дали ей правильную оценку и отнесли ее в раздел редкой книги. Удивительно, что в нашем Суксуне сохранилась книга 1623 года издания!» — пишет Токарева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На чердаке церкви также обнаружили документы об открытии храма в 1944—1945 годах, старинные нотные тетради и книги. Все они теперь хранятся в музее Суксуна. Старинная книга хранится в музее Суксуна Фото: страница Натальи Токаревой в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Суксун Пермского края на чердаке местного храма нашли книгу Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Она была издана в 1623 году в типографии Киево-Печерской Лавры. Об истории уникальной находки рассказала научный сотрудник Суксунского историко-краеведческого музея Наталья Токарева. «Я лазила по чердаку нашей Петро-Павловской церкви и сняла оттуда много запылившихся от времени вещей. Среди найденных редких книг меня поразила одна толстая, сильно потрепанная. Точно датировать я ее не могла, но то, что она очень-очень старая, это было ясно. Но лишь в Пермском музее дали ей правильную оценку и отнесли ее в раздел редкой книги. Удивительно, что в нашем Суксуне сохранилась книга 1623 года издания!» — пишет Токарева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На чердаке церкви также обнаружили документы об открытии храма в 1944—1945 годах, старинные нотные тетради и книги. Все они теперь хранятся в музее Суксуна.