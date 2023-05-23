Курганский омбудсмен прокомментировала ситуацию с самоубийством подростка

Алена Лопатина и комиссия ПДН провели проверку в Мокроусовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина съездила в школу в Мокроусовском муниципальном округе, в которой учился погибший подросток. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Совместно с сотрудниками профильных ведомств, которые входят в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних, сразу после получения информации о гибели подростка в Мокроусовском округе выехали на место. Комиссией также проведена оценка действий должностных лиц и работы, проводимой с момента выявления противоправного поведения подростков в отношении ровесника», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе проверки школы и местного отдела образования комиссия вместе с Лопатиной выявили упущения сотрудников. Как пояснили URA.RU, позднее действиям работников дадут правовую и дисциплинарную оценку, после чего привлекут к ответственности. «Наличие связи между буллингом и гибелью подростка установит следствие», — отмечает курганский омбудсмен.

Между тем, Лопатина заявила, что правонарушители сейчас находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних и с ними проводят воспитательные беседы. По словам омбудсмена, полиция и органы опеки проводят работу и с родителями детей, которые избивали подростка. Психологи работают как с задержанными, так и с учениками школы.

Ранее URA.RU писало, что курганские подростки жестоко избивали и вымогали деньги у одноклассника. Сообщается, что такое происходило на протяжении полугода. На подростков не могли завести уголовное дело из-за их возраста. Позднее появилась информация о том, что мальчика, который подвергался избиениям, нашли мертвым в лесу. В социальных сетях обсуждали, что это был суицид.