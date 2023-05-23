23 мая 2023

В Тюмени вынесли приговор мужчине, истязавшему приемную дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина жестоко наказывал девочку, не стесняясь случайных свидетелей Фото:

Три года заключения в колонии строгого режима получил тюменец, который избивал свою приемную дочь, называя это «воспитанием». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Калининский районный суд Тюмени на три года отправил в колонию строгого режима ранее судимого за кражу 37-летнего Сергея Б. Долгое время он истязал 10-летню приемную дочь: мужчина злоупотреблял спиртным и пьяным пытался „воспитывать“ ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

В частности, тюменец оскорблял девочку, а за малейшую провинность с ее стороны применял силу. Так, однажды он избил ребенка ремнем за то, что она потеряла ключи. А соседи семьи стали свидетелями того, как во дворе дома мужчина схватил девочку за волосы, ударил и затащил в квартиру. Очевидцы сообщили об этом в полицию, после чего на отчима ребенка и возбудили уголовное дело.

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Три года заключения в колонии строгого режима получил тюменец, который избивал свою приемную дочь, называя это «воспитанием». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Калининский районный суд Тюмени на три года отправил в колонию строгого режима ранее судимого за кражу 37-летнего Сергея Б. Долгое время он истязал 10-летню приемную дочь: мужчина злоупотреблял спиртным и пьяным пытался „воспитывать“ ребенка», — говорится в сообщении пресс-службы судов. В частности, тюменец оскорблял девочку, а за малейшую провинность с ее стороны применял силу. Так, однажды он избил ребенка ремнем за то, что она потеряла ключи. А соседи семьи стали свидетелями того, как во дворе дома мужчина схватил девочку за волосы, ударил и затащил в квартиру. Очевидцы сообщили об этом в полицию, после чего на отчима ребенка и возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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