Пермские власти придумали, как наладить в регионе производство рыбы

В Пермском крае вводят новую меру поддержки сельхозпроизводителей товарной рыбы. На заседании правительства региона 25 мая губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Прикамье много водоемов, но отрасль, связанная с разведением и продажей рыбы, не развита. Поэтому минагро по поручению главы региона разработал соответствующие меры поддержки.
Предприниматели, у которых есть «рыболовный участок», и кто реализует рыбу через систему «Меркурий» (система серификации сельхозпродукции), смогут рассчитывать на компенсацию затрат на покупку кормов и кормовые добавки, на содержание основных средств и на электроэнергию. «Уже с 16 июня начнем прием документов», — рассказал глава минагро Павел Носков.
Обязательное условие для бизнеса — отсутствие долгов перед налоговой службой, нахождение в реестре сельхозтоваропроизводителей и не в стадии банкротства. В бюджете на 2023 года на проект предусмотрено 7,2 млн рублей.
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