Пермские власти придумали, как наладить в регионе производство рыбы

Пермские власти компенсируют затраты производителям рыбы

25 мая 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

У производителя должен быть собственный водоем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае вводят новую меру поддержки сельхозпроизводителей товарной рыбы. На заседании правительства региона 25 мая губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Прикамье много водоемов, но отрасль, связанная с разведением и продажей рыбы, не развита. Поэтому минагро по поручению главы региона разработал соответствующие меры поддержки. Предприниматели, у которых есть «рыболовный участок», и кто реализует рыбу через систему «Меркурий» (система серификации сельхозпродукции), смогут рассчитывать на компенсацию затрат на покупку кормов и кормовые добавки, на содержание основных средств и на электроэнергию. «Уже с 16 июня начнем прием документов», — рассказал глава минагро Павел Носков. Обязательное условие для бизнеса — отсутствие долгов перед налоговой службой, нахождение в реестре сельхозтоваропроизводителей и не в стадии банкротства. В бюджете на 2023 года на проект предусмотрено 7,2 млн рублей.

В Пермском крае вводят новую меру поддержки сельхозпроизводителей товарной рыбы. На заседании правительства региона 25 мая губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что в Прикамье много водоемов, но отрасль, связанная с разведением и продажей рыбы, не развита. Поэтому минагро по поручению главы региона разработал соответствующие меры поддержки. Предприниматели, у которых есть «рыболовный участок», и кто реализует рыбу через систему «Меркурий» (система серификации сельхозпродукции), смогут рассчитывать на компенсацию затрат на покупку кормов и кормовые добавки, на содержание основных средств и на электроэнергию. «Уже с 16 июня начнем прием документов», — рассказал глава минагро Павел Носков. Обязательное условие для бизнеса — отсутствие долгов перед налоговой службой, нахождение в реестре сельхозтоваропроизводителей и не в стадии банкротства. В бюджете на 2023 года на проект предусмотрено 7,2 млн рублей.